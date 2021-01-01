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Молоко коровье 1 л
97 руб.
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Молоко козье (0,5 литра)
115 руб.
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Масло сливочное натуральное 82,5% 0,5 кг
500 руб.
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Сыр Российский молодой 0,5 кг
390 руб.
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Сыр Маасдам 0,5 кг
440 руб.
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Сыр Адыгейский 300 гр.
180 руб.
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Колбаса свиная рубленая 0,5 кг
425 руб.
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Колбаса докторская ГОСТ 0,5 кг
325 руб.
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Колбаса свиная сыровяленая 0,5 кг
525 руб.
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